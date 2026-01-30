Евросоюз решил закрыть въезд для всех участников СВО

Предложение поступило от Эстонии

Евросоюз изучает возможность полного запрета для всех российских военных в страны сообщества, заявила представитель ЕС по внешней политике Анита Хиппер.

Вопрос, уточнила Хиппер, был рассмотрен в ходе заседания Совета ЕС на уровне глав внешнеполитических ведомств. Предложение поступило от одной из стран Евросоюза и получило поддержку нескольких членов.

"ЕС изучает, как обеспечить максимальное давление на Россию", – уточнила Хиппер.

Такие меры будут реализованы не в рамках санкций, а в области Шенгена, то есть по линии выдачи виз. В таком случае не требуется единогласного решения всех членов Евросоюза. Достаточно лишь одобрить меры квалифицированным большинством стран-членов.

По информации Politico, предложение на запрет на въезд для ветеранов СВО поступило от Эстонии. Опасения официального Таллина, говорилось в материале, заключались в попытках пересечения границы тысяч граждан с боевым опытом после завершения конфликтов.

"Один из способов снижения риска – внесение таких лиц в как можно большем количестве, которые доказанно участвовали в военном конфликте, в "черный список" Шенгена", – сообщал один из эстонских дипломатов.

Другой собеседник из дипломатических кругов уточнял, что страны ЕС "морально" поддерживают такую инициативу, однако реализация запрета будет сопровождаться сложностями. Таллин может ввести коллективные ограничения, однако остальные страны должны вносить каждого российского военнослужащего в черный список по отдельности, собирая необходимые доказательства.