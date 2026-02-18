The Economist: Россия готова к "величайшей сделке" с США после отмены санкций

Иностранные компании могут вернуть свои активы - при соглашении Кремля с Белым домом

Совбез России получил перед саммитом на Аляске план по заключению "величайшей сделки" с Белым домом. В нем изложены пункты с предполагаемым соглашением в обмен на отмену санкций, сообщает The Economist.

Так, в ходе переговоров озвучивалась возможность для иностранных компаний права обратного выкупа активов, несмотря на отсутствие договоров (ранее они передавали свой бизнес РФ местному менеджменту).

Озвученная стоимость таких активов составляет около 60 млрд долларов.

Компании из США могут рассчитывать в РФ на ограниченный объем продаж. Посланники Дональда Трампа заинтересованы в участии в крупных проектах, которые смогут стать трансформацией глобального рынка.

Так, в документе Совбеза, утверждается в материале, говорится о ресурсах в Арктике и на Крайнем Севере как о "кладезе", которые многие "суверенные и частные фонды" из Штатов и иных недружественных стран хотели бы эксплуатировать.

Реализация плана зависит от политической воли сторон, а также готовности Вашингтона осуществлять масштабные инвестиции в Арктику.

Официальные источники информации в материале The Economist отсутствуют.

В Кремле же подтверждали предложение Москвы сотрудничать с компаниями из США. Ряд из них хотели бы вернуться на российский рынок, отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В недавнем материале Bloomberg говорилось, что Россия рассматривает возможность вернуться к расчетам в долларах в рамках широкого сотрудничества с США – речь шла о меморандуме "высокого уровня", который получил распространение среди российского руководства. Предполагаемый меморандум состоит из семи пунктов.