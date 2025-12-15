ЕС заплатит сполна за допущенные ошибки, заявил спецпредставитель президента России

Центробанк выиграет судебный процесс с Euroclear и сможет вернуть российские резервы, которые незаконно использует Евросоюз. Соответствующее мнение выразил спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

У евробюрократов, заявляет Дмитриев, царит паника, из-за которой Брюссель до сих пор допускает ошибки. При этом Европе прекрасно известна незаконность использования замороженных российских резервов без согласия финансового регулятора РФ.

Таким образом, отметил Дмитриев, ЕС подрывает резервную систему, сформированную Штатами в послевоенное время и увеличивает для всех издержки, разрушая фундамент рыночной экономики.

ЕС, добавил спецпредставитель президента России, жаждет экспроприпаци, не зная истории.

"Незаконное, злобное и идиотское мышление вернется бумерангом", – заявил Дмитриев, добавив, что ЦБ вернет средства, а Европа будет платить по украинским счетам.

В арбитражном суде Москвы указывали, что сумма искового заявление ЦБ к Euroclear составила 18,1 триллиона рублей.

Кстати, ранее Владимир Зеленский обозвал Дмитриева "сепаром, родившимся на Украине" – поскольку тот защищает российские интересы.