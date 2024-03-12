FT: ЕС решил передать замороженные российские активы Киеву этим летом

Названы сроки передачи российских активов Киеву
Фото: Krisztian Elek/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Украинцам осталось ждать несколько месяцев

Брюссель намерен ускорить получение Украиной до 3 млрд евро из замороженных российских активов. Первый транш прибыли от Euroclear может быть получен уже в июле, если столицы ЕС одобрят это решение, пишет Financial Times.

По словам чиновников, после нескольких месяцев споров первый транш денег может быть выплачен уже в июле, если Брюссель сможет получить одобрение стран-членов ЕС. Ожидается, что это предложение будет сделано до саммита европейских лидеров на следующей неделе.

Президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала направить средства на военную поддержку, а не на послевоенное восстановление, как предполагалось изначально. Такой подход вызывает противоречивые реакции среди некоторых стран Европы. 

Ожидается, что Украина может получить от 2 до 3 млрд евро прибыли с замороженных российских счетов. Ускорить процесс передачи денежных средств решили на фоне сокращения объемов финансовой помощи Киеву со стороны США.

Согласно проекту, Брюссель может присвоить 97% чистой прибыли, полученной от замороженных российских активов, а после каждый квартал или два раза в год выплачивать из на нужды Украины "в соответствии с различными договоренностями". 

Решение использовать прибыль с замороженных российских счетов Евросоюз принял в начале года.

Источник: Financial Times
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