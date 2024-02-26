"Заморожено не меньше": Минфин заявил об ответном ударе по Западу

За границей облизываются на российские активы

Коалиция западных стран решила объединиться в своем стремлении ослабить Россию любыми способами. Уже давно разминается тема с использованием замороженных российских активов. Об ответном ударе нашей страны по Западу рассказали в Минфине.



Руководитель главного финансового ведомства страны Антон Силуанов подчеркнул, что агрессивные и незаконные действия в отношении принадлежащих России активов обязательно получат достойный ответ, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Глава Минфина обратил особое внимание, что у нашей страны есть такие же рычаги воздействия на западные государства. Если Россию вынудят, она даст симметричный ответ на действия объединенного Запада, передает телеканал "360".



Силуанов напомнил, что в России заморожено не меньше западных активов, так что инструмент для симметричного ответа имеется, отмечает информационный ресурс "Радио 1".

"У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ", – подчеркнул российский министр.

К слову, ранее во Франции назвали Россию главной угрозой для всего НАТО.

