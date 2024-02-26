Силуанов заявил о симметричном ответе на действия с активами России за рубежом

"Заморожено не меньше": Минфин заявил об ответном ударе по Западу
Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press/www.globallookpress.com
За границей облизываются на российские активы

Коалиция западных стран решила объединиться в своем стремлении ослабить Россию любыми способами. Уже давно разминается тема с использованием замороженных российских активов. Об ответном ударе нашей страны по Западу рассказали в Минфине.

Руководитель главного финансового ведомства страны Антон Силуанов подчеркнул, что агрессивные и незаконные действия в отношении принадлежащих России активов обязательно получат достойный ответ, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Глава Минфина обратил особое внимание, что у нашей страны есть такие же рычаги воздействия на западные государства. Если Россию вынудят, она даст симметричный ответ на действия объединенного Запада, передает телеканал "360".

Силуанов напомнил, что в России заморожено не меньше западных активов, так что инструмент для симметричного ответа имеется, отмечает информационный ресурс "Радио 1".

"У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ", – подчеркнул российский министр.

К слову, ранее во Франции назвали Россию главной угрозой для всего НАТО.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Замену не найдут: что Россия уничтожила в зоне СВО

ВС РФ продолжают громить позиции противника

Зеленский сделал заявление об ударах ВСУ по России

Президент Украины заверил, что театр военных действий сохранится в пределах Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей