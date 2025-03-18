Bloomberg: Британия и ЕС хотят конфисковать замороженные российские активы

На Западе хотят направить заблокированные деньги в свою оборону

В преддверии переговоров по урегулированию конфликта на Украине Лондон и Брюссель ищут любые способы оказать давление на Владимира Путина и нанести удар по России. Поэтому страны продолжают разрабатывать план, как можно изъять замороженные российские активы. Об этом сообщает Bloomberg.

Эти деньги Великобритания и ЕС хотят задействовать, чтобы нарастить европейскую обороноспособоность. На предстоящей встрече британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми глава евродипломатии Кая Каллас намерены рассмотреть "инновационные инициативы", которые помогут им это сделать.

"Переговоры будут включать то, как Европа гарантирует себе правильное юридическое и финансовое прикрытие для изъятия миллиардов российских активов, по словам людей, знакомых с этим вопросом", – указано в статье.

Источники указывают, что по этому вопросу уже удалось добиться определенных успехов, несмотря на протесты со стороны Германии и Бельгии, обеспокоенных, что этот шаг может оказать серьезное влияние на евро.

ЕС, страны "Большой семерки" и Австралия заморозили около 280 млрд долларов активов российского ЦБ в форме ценных бумаг и наличных, в основном через бельгийский клиринговый дом Euroclear. Санкции, наложенные на видных российских лиц, заблокировали еще около 58 млрд долларов активов, включая дома, яхты и частные самолеты.

Ранее в России высмеяли новый логотип перевооружения ЕС – его сравнили с анусом.