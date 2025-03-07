Напоминает анус: Рогов высмеял новый логотип ЕС

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Во время недавнего экстренного саммита стран ЕС по согласованию плана милитаризации европейские чиновники представили новый логотип перевооружения Европы. Картинку опубликовали в социальных сетях, вызывав шквал неоднозначных оценок. В России ее и вовсе высмеяли.
Например, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в своем Telegram сравнил увиденное с одной интимной частью тела.
"Самая распространенная трактовка этого логотипа – руки, раздвигающие анус", – написал он.
Он выразил мнение, что, учитывая род прошлой деятельности главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйнен, на изображении должны были нарисовать другую интимную часть тела. Напомним, ранее политик была врачом в гинекологической клинике.
Во время прошедшего саммита европейские лидеры согласовали план милитаризации Европы на 800 млрд евро. В него также включены инвестиции в оборону Украины.
Ранее СМИ сообщили, что Дональд Трамп планирует разрушить и перестроить Евросоюз по своему усмотрению, сделав его более консервативным.
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