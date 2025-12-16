Орбан предрек крах Бельгии после возврата российских активов

Орбан предрек крах Бельгии после возврата российских активов
Виктор Орбан. Фото: commons.wikimedia.org
Премьер Венгрии считает, что победа России в судебном процессе за ее активы является делом времени

Россия точно сможет одержать победу в судебном процессе из-за конфискации ее активов в Европе. В таком случае экономика Бельгии будет разрушена, считает премьер Венгрии.

Основная часть активов России, которые оказались под заморозкой, сосредоточена в Бельгии, пояснил Орбан. И победу РФ в судебном процессе политик считает вопросом времени.

"И международное право не допустит того, что мы делаем. Бельгии придется вернуть россиянам сумму. И это станет крахом ее экономики", – заявил Орбан.

В начале декабря Евросоюз ввел бессрочный срок для заморозки активов РФ, отказав странам в праве блокировать это решение. По словам Орбана, решение незаконно, и официальный Будапешт сомневается в благоприятном исходе суда.

Орбан грозит обратиться в суд Евросоюза, если мнение Венгрии не будет учитываться, заявляя о незаконности лишения права "на сопротивление".

При этом власти Венгрии считают маловероятным шанс избежать изъятия активов. Вопрос требует единогласия. Однако в этом случае Евросоюз готов поступиться собственными правилами в угоду политическому решению. И в таком случае, рассуждает Орбан, придется думать о том, как избежать последствий. 

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев выразил уверенность, что ЦБ одержит победу в судебном процессе с Euroclear и вернет резервы, незаконно используемые Евросоюзом. Своими действиями, добавил он, ЕС подрывает сформированную США резервную систему, созданное в послевоенное время, и разрушает фундамент рыночной экономики.

Источник: Patriota
