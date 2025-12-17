Орбан: вопрос о конфискации активов РФ снят с повестки дня

ЕК "дала заднюю" в деле о воровстве российских богатств
Фото: www.unsplash.com
Венгерский премьер поделился важной информацией

Руководитель венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия отказалась выносить тему "изъятия", а на самом деле откровенного воровства российских активов на повестку ближайшего саммита Евросоюза. По его словам, это стало результатом жестких закулисных переговоров и беспрецедентного политического давления, которое развернулось накануне.

Орбан подчеркнул, что Будапешту удалось добиться своего: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен фактически отступила и дала понять, что вопрос российских богатств убран из списка обсуждаемых тем. Венгерский премьер расценил это как политическую победу и отметил, что непримиримое противостояние между апологетами и противниками хищения средств велось до позднего вечера накануне.

На фоне этого решения появилась и другая любопытная информация. По данным украинских СМИ, ссылающихся на европейских дипломатов, Еврокомиссия решила притормозить работу над новым, уже двадцатым пакетом антироссийских санкций. Причина – отсутствие четкого понимания, как финансировать поддержку Украины в 2026–2027 годах. Сейчас все силы евробюрократов брошены на решение именно этой проблемы.

К слову, ранее российский лидер Владимир Путин сделал громкое заявление о Киеве.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
