Аналитик Боуз: Евросоюз провалил вопрос конфискации активов России

"Сборище полудурков": ЕС позорно оконфузился из-за России
Картинка: сгенерировано ИИ
Планы европейцев рухнули

Европейские лидеры потерпели серьезный провал в попытках продвинуть идею конфискации замороженных российских активов. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз, резко раскритиковав действия Евросоюза и назвав происходящее политическим фиаско.

Аналитик отметил, что европейские элиты в очередной раз продемонстрировали слабость и неспособность довести громкие заявления до реальных решений. Боуз подчеркнул, что разговоры о фактическом изъятии российских средств в пользу Украины так и остались на уровне лозунгов и не имеют ни юридической, ни политической перспективы. Он также отметил, что сама идея конфискации активов выглядит не более чем иллюзией, как и заявления о неизбежной победе Киева.

"И снова самое слабое и непопулярное сборище полудурков, когда-либо приходивших к власти в Европе, потерпело неудачу", – констатировал известный аналитик.

Напомним, итогом недавнего саммита в Брюсселе стало фактическое отступление ЕС от радикальных планов. Вместо изъятия российских средств страны Евросоюза приняли решение ограничиться предоставлением Украине кредита в размере 90 миллиардов евро из собственных бюджетных ресурсов. При этом, как сообщалось ранее, не все государства ЕС согласились участвовать в этой схеме. Жестко по вопросу изъятия российских активов выступила Венгрия.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
Кедми: Европа откатилась ко временам Второй мировой

Как и тогда, Старый свет не мог предположить, что его армии сотрут в пух и прах, считает политолог

Меткая фраза Путина поставила британскую прессу в неловкое положение

Слова российского лидера продолжают бурно обсуждать

