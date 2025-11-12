Шаляпин рассказал о полученных "копейках" за участие в "Пусть говорят"

Шаляпин рассказал о полученных "копейках" за участие в "Пусть говорят"
Фото: соцсети
Певец недоволен такими мизерными суммами

Исполнитель Прохор Шаляпин недоволен размером своего гонорара на "Пусть говорят": за выступление на Первом канале ему платили "в те времена" от 50 до 100 тысяч рублей, что сам исполнитель считает мизерной для себя суммой.

Однако выпускник "Фабрики звезд" видит и преимущества: участие в ток-шоу обеспечивает ему популярность.

Тем не менее, Прохор испытывает признательность ведущему Андрею Малахову за такой шанс. И сегодня он находится в хороших отношениях с организаторами. Последние, признает Шаляпин, не ставили себе задачу уничтожить его репутацию – они стремились к рейтингу.

Ранее музыкального критика Сергея Соседова удивила невостребованность Прохора на крупных площадках. Однако журналист связывает это с фактором везения – Шаляпин, считает он, не может попасть в прайм выступающих артистов, которых мог бы заменить и похвастаться куда более внушительными вокальными данными.

Кстати, сам Прохор недавно анонсировал интервью с Собчак, выложив кадр с телеведущей: на нем Ксения приплясывает одна в белом халате, а затем к ней подкрадывается сам певец.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
По теме

"Не переживет мир": опубликован новый план Киева в зоне СВО

Киевский режим оказался под давлением

ФСБ сорвала операцию Украины и Британии по угону МиГ-31 с "Кинжалом"

Киев намеревался завербовать российских летчиков для реализации плана

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей