Шаляпин рассказал о полученных "копейках" за участие в "Пусть говорят"

Певец недоволен такими мизерными суммами

Исполнитель Прохор Шаляпин недоволен размером своего гонорара на "Пусть говорят": за выступление на Первом канале ему платили "в те времена" от 50 до 100 тысяч рублей, что сам исполнитель считает мизерной для себя суммой.

Однако выпускник "Фабрики звезд" видит и преимущества: участие в ток-шоу обеспечивает ему популярность.

Тем не менее, Прохор испытывает признательность ведущему Андрею Малахову за такой шанс. И сегодня он находится в хороших отношениях с организаторами. Последние, признает Шаляпин, не ставили себе задачу уничтожить его репутацию – они стремились к рейтингу.

Ранее музыкального критика Сергея Соседова удивила невостребованность Прохора на крупных площадках. Однако журналист связывает это с фактором везения – Шаляпин, считает он, не может попасть в прайм выступающих артистов, которых мог бы заменить и похвастаться куда более внушительными вокальными данными.

Кстати, сам Прохор недавно анонсировал интервью с Собчак, выложив кадр с телеведущей: на нем Ксения приплясывает одна в белом халате, а затем к ней подкрадывается сам певец.