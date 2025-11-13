Литва запретила въезд Моргенштерну* после слов о Путине

Литва запретила въезд Моргенштерну* после слов о Путине
Фото: АГН Москва
Рэпер-иноагент вызвал скандал в Вильнюсе после заявлений о российском президенте и Крыме

Власти Литвы внесли исполнителя Алишера Моргенштерна* в перечень нежелательных лиц. Таким образом официальный Вильнюс вынес в отношении рэпера решение о запрете на въезд в страну.

В департаменте миграции Литвы уточнили, что решение подлежит вступлению в силу незамедлительно. Срок составляет 10 лет.

Решение в отношении артиста было принято из-за соответствующего обращения министерства иностранных дел республики.

До этого, в октябре 2025 года, мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас обращался во внешнеполитическое ведомство, требуя внести артиста в список нежелательных лиц. Чиновник ссылался на концерт рэпера, который по плану должен был состояться в конце года. 

Однако причиной стала позиция рэпера по поводу Крыма, который тот отказался считать частью Украины, и уважительное отношение к российскому лидеру Владимиру Путину.

Переживший волну популярности артист-иноагент ранее вышел на связь, поделившись переживаниями, которые вызваны экзистенциальным кризисом: рэпер заявлял, что занимался самообманом и обманывал других, а демонстрируемая им роскошь на деле оказалась бездушной оболочкой, которая так и не сделала его счастливым.

При этом Моргенштерн* в то время внушал публике, что успех измерим в материальном отношении, во что верил сам. Однако, после прохождения курса лечения от зависимости, решил переосмыслить жизнь и начал "слышать себя".

*признан иностранным агентом решением Минюста

Источник: РБК ✓ Надежный источник
