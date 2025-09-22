Умерла мама Леонида Агутина

В семье Леонида Агутина произошла трагедия: "Я знал, но не верил…"
Леонид Агутин. Фото: соцсети
Исполнитель тяжело переживает утрату самого родного человека

На 85-м году завершился земной путь матери Леонида Агутина – Людмилы Леонидовны. Любимец публики сообщил о тяжелой утрате в социальных сетях, отметив, что мать всегда была для него самым важным человеком. Причину смерти он не назвал, однако известно, что в последние месяцы женщина серьезно болела.

В своей публикации артист признался, что до последнего не верил в неизбежность этой потери. Он написал, что воспринимал маму как ангела-хранителя, главный источник тепла и любви, и выразил веру в то, что она обрела покой в лучшем мире.

 "Я знал, что когда-нибудь это неизбежно произойдет, но не верил", – поделился болью артист.  

Поклонники певца тут же оставили множество комментариев со словами поддержки и соболезнования. Фанаты напомнили убитому горем кумиру, что матери никогда не уходят в небытие, а "становятся ангелами".

Покойная более сорока пяти лет преподавала и снискала уважение коллег и учеников. Те, кто учился у нее, вспоминают ее как солнечного, доброжелательного человека с "вечной улыбкой". Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Для певца мать была главным источником вдохновения и внутренней силы. Сам артист не раз подчеркивал, что именно благодаря родителям смог пройти свой путь в творчестве и добиться успеха.

К слову, ранее Агутину пришлось оправдываться из-за скандала с ребенком.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

"Полный бред": во Франции устроили бунт после нового требования Киева

Незалежный диктатор сильно надоел многим европейцам

МИД Эстонии пришел в бешенство из-за одного шага российского посольства

В Европе сразу дали понять, что возмущены случившимся

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей