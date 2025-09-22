Умерла мама Леонида Агутина

Исполнитель тяжело переживает утрату самого родного человека

На 85-м году завершился земной путь матери Леонида Агутина – Людмилы Леонидовны. Любимец публики сообщил о тяжелой утрате в социальных сетях, отметив, что мать всегда была для него самым важным человеком. Причину смерти он не назвал, однако известно, что в последние месяцы женщина серьезно болела.

В своей публикации артист признался, что до последнего не верил в неизбежность этой потери. Он написал, что воспринимал маму как ангела-хранителя, главный источник тепла и любви, и выразил веру в то, что она обрела покой в лучшем мире.

"Я знал, что когда-нибудь это неизбежно произойдет, но не верил", – поделился болью артист.

Поклонники певца тут же оставили множество комментариев со словами поддержки и соболезнования. Фанаты напомнили убитому горем кумиру, что матери никогда не уходят в небытие, а "становятся ангелами".

Покойная более сорока пяти лет преподавала и снискала уважение коллег и учеников. Те, кто учился у нее, вспоминают ее как солнечного, доброжелательного человека с "вечной улыбкой". Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Для певца мать была главным источником вдохновения и внутренней силы. Сам артист не раз подчеркивал, что именно благодаря родителям смог пройти свой путь в творчестве и добиться успеха.

