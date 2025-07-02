Дочь Агутина Полина вышла замуж за иностранца и уехала в Англию

Дочь Агутина вышла замуж за иностранца и уехала в Англию
Леонид Агутин. Фото: соцсети
Девушка обрела личное счастье за рубежом

Старшая дочь Леонида Агутина, 29-летняя Полина Воробьева, недавно вышла замуж за предпринимателя франко-алжирского происхождения по имени Жуан Битега и вместе с супругом переехала жить в Англию. О радостном событии рассказал 90-летний дедушка девушки Николай Агутин, подтвердив, что пара официально оформила брак.

Девушка родилась вне брака – ее матерью является балерина Мария Воробьева. Образование она получила во Франции, в Ницце, где и познакомилась с будущим мужем. Их отношения развиваются уже около семи лет, а недавно именитый певец помог им приобрести квартиру. Так что счастливая пара начала семейную жизнь на собственной жилплощади.

Сам артист не скрывает, что давно мечтает о внуках, и надеется, что молодая семья скоро порадует его пополнением. Николай Петрович также выразил надежду, что, имея собственное жилье и возможность проводить больше времени вдвоем, молодожены быстрее задумаются о потомстве.

Кроме Полины, у Агутина есть младшая дочь Лиза, которую он воспитывал вместе с Анжеликой Варум. Сейчас девушке 26 лет, она живет в США и уже получила предложение от своего возлюбленного, что тоже стало большим поводом для радости в семье. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

К слову, недавно певец выложил видео про развод с любимой женой.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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