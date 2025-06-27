Агутина разыскивают судебные приставы из-за неуплаты задолженности

К певцу появились серьезные вопросы

Судебные приставы начали розыск Леонида Агутина в связи с задолженностью по взносам страховщикам. Согласно открытым данным, исполнительное производство в отношении его фирмы было возбуждено в конце весны текущего года.

Речь идет об ООО "Продюсерский центр Леонида Агутина", основанном артистом в 2018 году. Музыкант владеет в нем долей в 35%. По официальным данным, с 2023 года организация не демонстрирует прибыли и не несет расходов – финансовая активность фирмы фактически заморожена.

Долговое обязательство оказалось символическим – всего 1 тысяча рублей, однако это не помешало возбуждению дела. Правоохранители ищут знаменитость, чтобы вручить ему документы и добиться исполнения требований. Сам кумир миллионов пока не сделал официальных заявлений по этому поводу.

Известный певец на протяжении многих десятилетий остается одним из самых узнаваемых и уважаемых артистов российской эстрады. Тем временем его дочь Лиза успешно строит музыкальную карьеру в США, получая положительные отзывы и вызывая восторг поклонников за рубежом.

К слову, недавно артист выложил видео про развод с Анжеликой Варум.