Американская дочь Агутина угодила в скандала из-за откровенного наряда на концерте

Американская дочь Агутина угодила в скандала из-за откровенного наряда на концерте
Леонид Агутин. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Поступок молодой певицы поняли не все

Наследница Леонида Агутина и Анжелики Варум Елизавета решила с давних пор пойти по родительским стопам – ныне она выступает со своей рок-группой, покоряя клубные площадки Соединенных Штатов.

Локальные успехи есть – аудитория, судя по видео в социальных сетях, которые выкладывает Лиза, собирается и слушает ее творчество. А 24-летняя певица постоянно подчеркивает свой образ, выбирая для выступления наиболее откровенные наряды. Вот и недавно певица засветилась в микрошортиках перед публикой, что понравилось далеко не всем пользователям Сети – в основном, русскоговорящим.

Недовольные комментаторы поспешили осудить откровенный образ исполнительницы. "Это трусы?" – вопрошают недоумевающие пользователи.

Впрочем, как утверждают ряд медиа, когда-то сама Анжелика Варум зажигала на сцене и в более откровенных нарядах. Ну а до реакции российской общественности и самих россиян выступающей в США Елизавете едва ли есть дело.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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