Агутин публично обратился к Варум на фоне слухов о разводе

Агутин публично обратился к Варум на фоне слухов о разводе
Леонид Агутин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Судьба артистов сильно интересует прессу

Помимо счастливой и казалось бы безоблачной жизни, знаменитостям приходится сталкиваться и с оборотной стороной известности. Например, их имена часто полощут в прессе даже при небольшом намеке на возможный скандал. С этим столкнулись певец Леонид Агутин и его супруга Анжелика Варум. Дошло до того, что артисту пришлось публично демонстрировать свои чувства.

Стоит отметить, что звездная пара артистов считается одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. При этом певцы не любят делать из личного публичное и предпочитают не выказывать чувств на публике. Но когда информационное пространство пестрит сплетнями о якобы грядущем разводе, пришлось действовать.

Леонид Агутин разместил в социальных сетях общую фотографию с Анжеликой Варум и подписал ее трогательными словами.

"Вот уже 26 лет смотрим в одном направлении! Это называется – судьба", – приводит публичное заявление Агутина информационный ресурс "Радио 1".

Напомним, слухи о разладе в паре начали бродить по Сети еще в 2022-м году. Агутин часто появлялся на публике без жены, а позже выпустил песню "Я закрываю между нами дверь". Это породило волну сплетен о возможном разводе. Пара не раз опровергала эту информацию, однако слухи продолжают множиться.

К слову, ранее Агутин привлек внимание прессы, покинув Россию на фоне скандала.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Взбешенная Волочкова публично прокляла Джигурду: что надел актер

Балерина заявила, что больше не считает артиста другом

Концерты русофобов за границей не нужны: билеты на Назарова* и Галкина* не берут

Выступления артистов-иноагентов не пользуются бешеной популярностью в Дубае

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей