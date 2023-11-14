Улетевший в Израиль Агутин опроверг слухи об открытии ночного клуба в Москве

Заведение, носящее имя одного из хитов певца, в столице не появится

Сегодня в нескольких телеграм-каналах прошла новость о том, что Леонид Агутин собирается открывать в столице ночной клуб с названием, которое носит одна из его песен. После едва стихшего возмущения его позицией по СВО и попытками сорвать концерты это прозвучало странно. Однако певец сделал заявление, что регистрация товарного знака была сделана совсем по другому поводу.

Опираясь на классификацию товарных знаков, журналисты предположили, что открыть артист собирается именно клуб, поскольку там числилась ресторанная деятельность и торговля спиртным. Также в соучредителях оказались директор Главclub Михаил Евграфов и хозяин агентства "Мельница" Сергей Мельников.

Однако волну недоумения погасил сам Агутин, прокомментировав Forbes, что ООО с названием его хита зарегистрировано совсем с другими целями. А именно – предполагается долгая и плодотворная работа над мюзиклом. Такое предложение сделало ему агентство "Мельница", последние годы организовывающее его концерты.

Сроки выхода мюзикла и степень участия в затее Михаила Евграфова Леонид Агутин не уточнил.

Напомним, после февральских событий прошлого года Леонид Агутин и его жена Анжелика Варум уехали в Израиль, а затем отправились на гастроли по Соединенным Штатам. В России его концерты пытались массово отменять недовольные общественные деятели.

Ранее мы писали, что пропавшая жена Агутина объявилась с концертом в Казахстане.

