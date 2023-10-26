Почему Агутин скрывает свою элитную недвижимость: певец отказался давать ответ

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Не первый год интернет-пространство будоражат слухи о том, что исполнитель хита "Босоногий мальчик" является владельцем громадного количества квадратных метров за границей. Наконец Леонид Агутин, устав от сплетен, прокомментировал наконец ситуацию, назвав предположения домыслами.
Многие интернет-СМИ не раз публиковали статьи, в которых рассказывается о наличии у Агутина в собственности двух особняков и элитных трехсотметровых апартаментов с видом на океан в Соединенных Штатах Америки. Якобы он приобрел недвижимость еще в нулевых.
Коллеги поддразнивают Агутина, называя его рантье, и советуют наплевать на выступления, ведь можно просто сдавать элитное жилье и жить припеваючи. Похожие слухи ходят и о жене Леонида Анжелике Варум, у которой тоже якобы огромная квартира и 50 гектаров виноградников на юге России.
Корреспонденты задали Агутину веселый вопрос, почему он скрывает свои шесть квартир в Ватутинках, на что певец пошутил, что не отказался бы узнать адрес своих квартир и выгнать оттуда живущих там людей. Пока же композитор, отец Леонида, защищает сына и объясняет, что из всей американской собственности у его отпрыска только квартира в Майями.
Ранее "Утро.ру" писало о скандале с "числами дьявола", которые блогер увидел в песнях Леонида Агутина.
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