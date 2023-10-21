Обвиненный в сатанизме Агутин вышел из себя: "Числа дьявола"

Артист требует удовлетворить его запрос

Знаменитый певец Леонид Агутин угодил в скандальную историю. Популярный блогер Илья Мамаев несколько лет назад обвинил артиста в сатанизме и выпустил целый ролик-"разоблачение". Леонид не стал игнорировать эту нападку и решил по всей строгости закона наказать ютубера.



Мамаев почему-то решил уделить пристальное внимание композиции Агутина "Включите свет". Блогеру показалось, что в этой песне присутствуют таинственные знаки и отсылки, которые якобы говорят о том, что Агутин по уши погряз в сатанизме. Мамаев указывал на "числа дьявола", мировой заговор и другие пугающие символы, которые увидел в композиции.



Леонид не стал терпеть такое издевательство над собственным именем и подал суд. Блогер явно не рассчитывал на столь трагичное для него развитие событий и несколько лет путал суд обманами. Он предоставил лживую информацию о своей прописке и в целом сделал все для того, чтобы затянуть разбирательства. Однако справедливость восторжествовала, и его обязали компенсировать певцу моральный ущерб в размере 1 миллиона рублей.



На этом взбешенный Агутин решил не останавливаться. Теперь он требует, чтобы блогер компенсировал ему все издержки, в том числе транспортные. Сумма требований разозленного певца составляет еще миллион рублей.



К слову, недавно Агутин резко высказался по поводу Аллы Пугачевой.

