Обвиненный в сатанизме Агутин вышел из себя: "Числа дьявола"

Обвиненный в сатанизме Агутин вышел из себя: "Числа дьявола"
Леонид Агутин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист требует удовлетворить его запрос

Знаменитый певец Леонид Агутин угодил в скандальную историю. Популярный блогер Илья Мамаев несколько лет назад обвинил артиста в сатанизме и выпустил целый ролик-"разоблачение". Леонид не стал игнорировать эту нападку и решил по всей строгости закона наказать ютубера.

Мамаев почему-то решил уделить пристальное внимание композиции Агутина "Включите свет". Блогеру показалось, что в этой песне присутствуют таинственные знаки и отсылки, которые якобы говорят о том, что Агутин по уши погряз в сатанизме. Мамаев указывал на "числа дьявола", мировой заговор и другие пугающие символы, которые увидел в композиции.

Леонид не стал терпеть такое издевательство над собственным именем и подал суд. Блогер явно не рассчитывал на столь трагичное для него развитие событий и несколько лет путал суд обманами. Он предоставил лживую информацию о своей прописке и в целом сделал все для того, чтобы затянуть разбирательства. Однако справедливость восторжествовала, и его обязали компенсировать певцу моральный ущерб в размере 1 миллиона рублей.

На этом взбешенный Агутин решил не останавливаться. Теперь он требует, чтобы блогер компенсировал ему все издержки, в том числе транспортные. Сумма требований разозленного певца составляет еще миллион рублей.

К слову, недавно Агутин резко высказался по поводу Аллы Пугачевой.

Источник: Telegram-канал Shot • Требует проверки

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