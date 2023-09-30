Родственникам не досталось: кто теперь владеет квартирой Моисеева

Брат артиста не смог добиться своего

Брат Бориса Моисеева пытался завладеть его элитной недвижимостью в столице, однако квадраты отошли другому. Маркс Толкач, давно проживающий на Западе, не появился на открытии памятника покойному артисту – как утверждает директор Бориса, тот проигнорировал приглашение в Москву и готовность оплатить ему все расходы.

Как гласит история, братья рассорились, когда Борис достиг пика популярности. Толкач вдруг вспомнил свои детские обиды и недавно появившиеся взрослые и в итоге прекратил общение с родственником. И тут вдруг объявился, когда у Бориса случился первый инсульт.

Моиссев заключил договор ренты с Горохом – что собирался оспорить брат артиста, заявивший на НТВ, что Сергей "убил Борю". Впрочем, дальше таких громких фраз дело не дошло, а у Гороха остались права на столичную квартиру певца на Краснопролетарской недалеко от Садового кольца.

Горох сообщил, что уже ремонтирует квартиру и наводит порядок в костюмах покойного друга. Передавать вещи Моисеева поклонникам и близкому окружению не собирается – будет использовать гардероб для будущих постановок.