Родственникам не досталось: кто теперь владеет квартирой Моисеева

Родственникам не досталось: кто теперь владеет квартирой Моисеева
Борис Моисеев. Фото: Anton Belitsky/www.globallookpress.com
Брат артиста не смог добиться своего

Брат Бориса Моисеева пытался завладеть его элитной недвижимостью в столице, однако квадраты отошли другому. Маркс Толкач, давно проживающий на Западе, не появился на открытии памятника покойному артисту – как утверждает директор Бориса, тот проигнорировал приглашение в Москву и готовность оплатить ему все расходы.

Как гласит история, братья рассорились, когда Борис достиг пика популярности. Толкач вдруг вспомнил свои детские обиды и недавно появившиеся взрослые и в итоге прекратил общение с родственником. И тут вдруг объявился, когда у Бориса случился первый инсульт.

Моиссев заключил договор ренты с Горохом – что собирался оспорить брат артиста, заявивший на НТВ, что Сергей "убил Борю". Впрочем, дальше таких громких фраз дело не дошло, а у Гороха остались права на столичную квартиру певца на Краснопролетарской недалеко от Садового кольца.

Горох сообщил, что уже ремонтирует квартиру и наводит порядок в костюмах покойного друга. Передавать вещи Моисеева поклонникам и близкому окружению не собирается – будет использовать гардероб для будущих постановок.

Фоторепортаж
Боря Моисеев упустил свое счастье прямо со сцены
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Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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