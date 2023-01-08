Неприятный сюрприз: у Орбакайте больше нет имущества в Юрмале

Жилье должно было достаться ей в память о близком друге

Еще до собственной смерти Борис Моисеев говорил, что отпишет свою юрмальскую квартире названной дочери Кристине Орбакайте. Она была ему как родная, с ней он проводил каникулы, когда Алла Пугачева не могла быть вместе с наследницей. Между звездами была очень близкая связь, из-за чего певица всегда называла артиста только "Боренька".

После смерти Моисеева и обнародования его завещания все оставалось без изменений. Представители звезды говорили, что прибалтийская недвижимость отойдет Кристине Орбакайте, как и нарекал погибший. Однако знакомые утверждают, что в действительности артистка не получит на память от своего крестного ничего.

По данным КП, после смерти Моисеева Орбакайте столкнулась с неприятным "сюрпризом". Оказалось, что квартира в Юрмале записана на концертного директора Сергея Гороха, как и вся остальная недвижимость покойного. Пока тот не знает, что делать со всем богатством – чтобы вступить в наследство нужно выплатить огромный налог и погасить все коммунальные долги, которые за годы простоя стали достаточно большими.

Продать недвижимость Горох тоже не может, поскольку делать это будет невыгодно – квартиры упали в цене, и больше всего он потратит на оплату счетов для совершения сделки.