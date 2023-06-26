"Русская филармония": шоу "Золотые хиты рока"

"Русская филармония": шоу "Золотые хиты рока"
Фото: пресс-служба
Вечным хитам подарили новую жизнь

28 июня 2023 года в Доме Музыки пройдет грандиозное шоу "Золотые хиты рока". Deep Purple, Queen, Scorpions, Metallica, Aerosmith, Rolling Stones, Europe, Led Zeppelin – новая жизнь вечных хитов. 

Необузданная свобода и драйв рок-вокала, пронзительные соло гитар в сочетании с мощным звучанием большого симфонического оркестра. Зрителей ждет невероятная феерия потрясающего звука и головокружительных ритмов. Ураган эмоций, полное погружение в безудержную атмосферу бессмертной музыки легендарных групп. 

Короли рок-сцены Магнус Баклунд, Симоне Романато, Роберто Молинелли и Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония". 

Выступления Магнуса Баклунда, Роберто Молинелли и Симоне Романато проходят всегда с головокружительным успехом по всему миру. У артистов огромная армия поклонников и фанатов на всех континентах, и московскую публику они уже покорили своим темпераментом, страстью и потрясающим вокалом. Итальянский дирижер Роберто Молинелли обладает неотразимой харизмой, с первых мгновений заряжает весь зрительный зал своей невероятной энергетикой и превращает каждый концерт в настоящее музыкальное шоу, объединяя оркестр, солистов и публику.

Московский международный дом музыки
Адрес: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8
Начало в 19.00
Категория 6+

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