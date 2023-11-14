Пропавшая Варум неожиданно объявилась в Казахстане: как сейчас выглядит певица

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В последнее время выступлений, клипов и гастролей Анжелики Варум не видно. Певица перестала появляться на публике. Более того, в России она давно вообще не концертирует. На фоне космической популярности ее звездного супруга Леонида Агутина такое молчание выглядит странно.
Почитатели таланта Варум не могут понять, что произошло с их кумиром и где сегодня артистка вообще находится. В конце концов присутствие исполнительницы хита "Зимняя вишня" обнаружилось в Казахстане.
Анжелика Варум отправилась в страну, чтобы вместе с мужем провести там масштабный концерт в столице Казахстана Астане. На выступление звездной пары собралось огромное количество зрителей, в зале был полный аншлаг.
Певица выглядела блистательно, сменив за время выступления несколько элегантных и нарядных образов. Сначала на ней красовалось кипенно-белое длинное платье, затем Анжелика переоделась в белую блузку и изумрудного оттенка брюки. После выступления толпившиеся возле гримерки соскучившиеся поклонники сфотографировали звезду в будничном наряде.
Напомним, что летом появилась информация о том, что Анжелика Варум больна. По крайней мере, именно этой причиной Леонид Агутин объяснил отсутствие жены на своем юбилейном шоу. Сама певица причины своего долгого исчезновения с радаров никак не комментирует.
Напомним, недавно прошел слух о том, что Леонид Агутин скрывает элитную недвижимость в Штатах.
Однако затея провалилась
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