Баснословные суммы: раскрыты заработки Агутина и Варум в США

Баснословные суммы: раскрыты заработки Агутина и Варум в США
Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ Globallookpress.com
Паре не грозит бедность

После начала спецоперации российская певица Анжелика Варум выступила со скандальными заявлениями, после чего на время исчезла с радаров. Супруг Леонид Агутин оказался умнее и помалкивал до последнего. Артист не стал критиковать власть и сохранил карьеру. Впрочем, даже несмотря на подпорченную репутацию артистки, семье не грозит бедная старость. 

Российские артисты заранее позаботились о своем будущем, и теперь им не придется бедствовать. Звезды приобрели недвижимость за океаном и теперь сдают ее в аренду, с чего имеют отличный доход. 

Пара владеет таунхаусом в Авентуре и квартирой в элитном жилом комплексе Tramp Towers. Риелтор Татьяна Вавилова в разговоре с журналистами пояснила, какие деньги артисты могут зарабатывать на таком бизнесе.

По примерным подсчетам, Агутин и Варум получают в месяц примерно 1,7 миллиона рублей. В общей сложности недвижимость артистов оценивается примерно в восемь миллионов долларов. 

Ранее сообщалось, что дочь Агутина и Варум купила квартиру в Лос-Анджелесе. По словам отца Леонида Агутина, почти всю сумму внучка накопила сама, заработав на собственных выступлениях. Конечно, без помощи звездных родителей не обошлось.

Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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