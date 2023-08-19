Баснословные суммы: раскрыты заработки Агутина и Варум в США

Паре не грозит бедность

После начала спецоперации российская певица Анжелика Варум выступила со скандальными заявлениями, после чего на время исчезла с радаров. Супруг Леонид Агутин оказался умнее и помалкивал до последнего. Артист не стал критиковать власть и сохранил карьеру. Впрочем, даже несмотря на подпорченную репутацию артистки, семье не грозит бедная старость.

Российские артисты заранее позаботились о своем будущем, и теперь им не придется бедствовать. Звезды приобрели недвижимость за океаном и теперь сдают ее в аренду, с чего имеют отличный доход.

Пара владеет таунхаусом в Авентуре и квартирой в элитном жилом комплексе Tramp Towers. Риелтор Татьяна Вавилова в разговоре с журналистами пояснила, какие деньги артисты могут зарабатывать на таком бизнесе.

По примерным подсчетам, Агутин и Варум получают в месяц примерно 1,7 миллиона рублей. В общей сложности недвижимость артистов оценивается примерно в восемь миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что дочь Агутина и Варум купила квартиру в Лос-Анджелесе. По словам отца Леонида Агутина, почти всю сумму внучка накопила сама, заработав на собственных выступлениях. Конечно, без помощи звездных родителей не обошлось.