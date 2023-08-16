Миллионы долларов: как Агутин и Варум наживаются на американцах

Миллионы долларов: как Агутин и Варум наживаются на американцах
Леонид Агутин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артисты могут похвастаться своим состоянием

Заслуженные артисты России Леонид Агутин и Анжелика Варум счастливы в браке во уже более 20 лет, хотя встречаться начали за несколько лет до свадьбы. В 1999 году у пары родилась дочь Елизавета-Мария. Она постоянно проживает в США и строит там музыкальную карьеру.

Недавно наследница звездного семейства обзавелась недвижимостью в Лос-Анджелесе. Отец Леонида Агутина рассказал журналистам, что большую часть денег внучка накопила сама, ведь она уже дает платные концерты. Правда, без финансовой поддержки родителей не обошлось.

Кстати, после начала СВО Анжелика Варум выступила со скандальными заявлениями, после чего пропала с радаров. Ее муж оказался куда сдержаннее, не стал лезть в политику и не испортил себе карьеру.

Так или иначе, Леонид Агутин и Анжелика Варум зарабатывают не только на концертах и корпоративах. Звезды сегодня активно наживаются на американцах. Артисты могут похвастаться своим многомиллионным состоянием в США.

Музыкальное семейство владеет сразу несколькими объектами недвижимости в США, причем речь идет об элитных домах и квартирах. К примеру, до переезда наследница звезд жила в Майами, в жилом комплексе Tramp Towers. Их строит бывший президент США Дональд Трамп.

Недвижимость певцов совокупно стоит более восьми миллионов долларов. Леонид Агутин и Анжелика Варум сдают жилье в аренду и зарабатывают приличные суммы на богатых американцах.

Ранее Леонид Агутин рассказал о своем отношении к певцу Ярославу Дронову, выступающему под псевдонимом SHAMAN.

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Фото: Мобильный репортер/АГН Москва Фото: Мобильный репортер/АГН Москва
Фото: Мобильный репортер/АГН Москва Фото: Мобильный репортер/АГН Москва Фото: Мобильный репортер/АГН Москва
Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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