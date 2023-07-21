Осунулся и постарел: дряблый Агутин на фото вызвал шок у россиян

Годы красят не каждого

Леонид Агутин на днях отметил свое 55-летие. В честь этого он с супругой Анжеликой Варум собрал в своем доме всех близких друзей.



И, пусть сам певец решил сохранить пережитое счастье в тишине, снимки с праздника все равно утекли в Сеть. Их в своем блоге разместила жена лидера группы "Uma2rmaH" Владимира Кристовского.

В гости к Леониду Агутину и Анжелике Варум пришли Леонид Ярмольник, Оскар Кучера, Стас Костюшкин и многие другие. И, судя по улыбкам, которые украшали лица каждого из гостей Леонида Агутина и Анжелики Варум, праздник получился на славу. Кроме того, каждый посетивший его человек выбрал для своего появления комфортный образ, а не расшитый стразами яркий наряд, который сейчас надет почти на каждом члене столичной тусовки.

В конце Леониду вынесли торт, украшенный невероятным количеством свечей, при виде которого он так расчувствовался, что вынужден был вытереть намокшие от слез глаза. Происходило все под песню "С днем рождения", которую присутствующие затянули оглушительно громко.

Стало не по себе некоторым лишь по одной причине: в памяти многих меломанов Леонид Агутин и Анжелика Варум до сих пор выглядят как во времена "Если ты когда-нибудь меня простишь". Именно по этой причине каждый раз, когда в Сеть попадают снимки кардинально изменившихся артистов, их поклонникам приходится одергивать себя и смотреть на календарь, который безжалостно отсчитывает дни и годы.





А не так давно Леонид Агутин и вовсе свалился с ног: из-за плохого самочувствия чуть не пропустил недавний концерт, о чем Утро.ру уже писали чуть ранее.

