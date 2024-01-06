Леонид Агутин покинул Россию на фоне скандала

Леонид Агутин покинул Россию на фоне скандала
Леонид Агутин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
К звездному семейству приковано пристальное внимание

Леонид Агутин – один из немногих артистов, не сделавших никаких заявлений по поводу происходящего в стране. Он живет в России и здесь же выступает с концертами. Однако стало известно, что знаменитый исполнитель уехал из России на фоне скандала с новогодним шоу.

Совсем недавно Леонид Агутин оказался в больнице с блуждающим тромбом, из-за чего певцу пришлось делать срочную операцию. Концерты звезды тут же оказались под вопросом, и было не ясно, как скоро Агутин поправится настолько, чтобы выйти на сцену. И вот наконец певец официально объявил на своей странице в соцсетях, что покидает страну, чтобы выступить в Дубае. Он приложил все силы к скорейшему восстановлению здоровья, чтобы не подводить поклонников.

Впрочем, некоторые фанаты творчества Леонида Агутина полагают, что его отъезд из страны может быть связан с многочисленными скандалами, которыми отметился очередной выпуск новогоднего концерта "Песня года". Помимо вырезанного Киркорова и еще нескольких эпизодов, зрителей возмутило участие в выступлении дочери Пугачевой и жены Агутина. Народ совершенно не оценил их участие в праздничном шоу, в комментариях к записи программы набралось немало возмущенных записей на тему, что без этих исполнительниц концерт прекрасно бы обошелся.

Ранее мы писали, что в Россию неожиданно вернулась дочь Агутина и Варум, давно ставшая американкой и живущая почти всю жизнь в Штатах.

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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