Дочка Варум спешно вернулась в Россию на фоне скандала

Дочка Варум спешно вернулась в Россию на фоне скандала
Анжелика Варум. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Звездное семейство вызывает много вопросов

Сегодня россияне не только внимательно следят за творческими достижениями любимых артистов, но и фиксируют каждый их шаг и внимательно отслеживают заявления политического характера, как и многозначительное молчание. Семейство известных артистов Леонида Агутина и Анжелики Варум в последнее время вызывает много вопросов: артистов подозревают в недостатке патриотизма. Недавно в Сети разгорелся скандал. Любопытно, что на этом фоне в Россию неожиданно вернулась дочка артистов.

Наследница знаменитостей Елизавета всю жизнь живет в Соединенных Штатах Америки и особых связей с Россией не имеет. На чужбине девушка пытается построить карьеру певицы. Некоторых поклонников не очень радует тот факт, что единственная наследница именитых российских звезд стала американкой.

Внимание к звездному семейству усилилось после шумихи, которая поднялась в социальных сетях. Людям не понравилось, что на "Песне года" неожиданно появилась Варум, да еще и другая "американка" – Кристина Орбакайте.

Пока в Сети обсуждали "никому не нужные шептания Варум" стало известно, что в Россию внезапно вернулась Елизавета. Обычно родители наведываются в гости к девушке, однако в этот раз она прилетела сама. Пишут, что Лиза захотела провести новогодние праздники с семьей и даже взяла с собой нового парня Джона.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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