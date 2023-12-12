Медики сообщили Агутину неутешительную новость после операции

Медики сообщили Агутину неутешительную новость после операции
Леонид Агутин. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Певец будет пожизненно сидеть на препаратах

Леонид Агутин теперь должен до конца жизни принимать препараты, разжижающие кровь. Об этом звездный пациент услышал от врачей, удаливших ему тромб.

По некоторым данным, супруг Анжелики Варум уже вернулся к профессиональной деятельности, чтобы наверстать упущенное после отмены ряда мероприятий, запланированных к Новому году. Хотя медики, кстати говоря, посоветовали Леониду некоторое время повременить с концертами.

По информации источника Mash, операция прошла успешно. Однако теперь исполнитель вынужден постоянно принимать антикоагулянты для предотвращения образования тромбов.

В настоящее время артист чувствует себя в порядке и поправляется. Решает вопросы с релизами и концертами.

Напомним, ранее стало известно о госпитализации Агутина из-за тромба в ногах. Кстати, исполнитель сам обратился к медикам за помощью в тот момент.

Источник: Mash • Требует проверки
По теме

Седокова рассказала о работе с Меладзе: "Были желающие утопить Костю"

Певицу в свое время просили выдать "грязную историю" о ее бывшем продюсере

Вышвырнутый из Первого канала Васильев с издевкой высказался о россиянах

Историк моды не может забыть родную страну, которую постоянно ругает

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей