Медики сообщили Агутину неутешительную новость после операции

Певец будет пожизненно сидеть на препаратах

Леонид Агутин теперь должен до конца жизни принимать препараты, разжижающие кровь. Об этом звездный пациент услышал от врачей, удаливших ему тромб.

По некоторым данным, супруг Анжелики Варум уже вернулся к профессиональной деятельности, чтобы наверстать упущенное после отмены ряда мероприятий, запланированных к Новому году. Хотя медики, кстати говоря, посоветовали Леониду некоторое время повременить с концертами.

По информации источника Mash, операция прошла успешно. Однако теперь исполнитель вынужден постоянно принимать антикоагулянты для предотвращения образования тромбов.

В настоящее время артист чувствует себя в порядке и поправляется. Решает вопросы с релизами и концертами.

Напомним, ранее стало известно о госпитализации Агутина из-за тромба в ногах. Кстати, исполнитель сам обратился к медикам за помощью в тот момент.