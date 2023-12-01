Агутин честно признался, куда исчезла его жена

Агутин честно признался, куда исчезла его жена
Анжелика Варум. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press globallookpress.com
Певица Анжелика Варум почти два года избегает светской жизни и не показывается на публике

Анжелика Варум почти перестала выходить в люди. Ее муж Леонид Агутин объясняет это тем, что супруга не любительница публичных мероприятий, да и сам он редко появляется в свете. Однако ему все же приходится по разным причинам, тогда как жену он от светской повинности освободил.

В августе Анжелика Варум не пришла на юбилейном концерте в часть 55-летия супруга, и он один исполнял композицию "Как не думать о тебе", которую обычно пара поет вдвоем. Зрителям Агутин сказал, что Анжелика больна и поэтому не смогла выступить на важном для мужа мероприятии. Первый раз за два года Анжелика Варум появилась на сцене в ноябре, выступив с Леонидом Агутиным в Казахстане.

Несмотря на слухи о том, что Агутин и Варум после начала СВО уехали из России, артисты живут и работают в нашей стране. Да, Варум высказывалась в своем блоге, что происходящее не одобряет", но они никуда не уезжали. Леонид Агутин призвал поклонников не верить непроверенной информации и добавил, что денег на помощь ВСУ его семья никогда не собирала и не давала.

Единственная наследница звездной пары живет в Соединенных Штатах с детства и пытается заниматься музыкой, как и родители.

Ранее мы писали, что Леонид Агутин опроверг слухи об открытии ночного клуба в Москве.
Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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