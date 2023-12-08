Агутина экстренно увезли в больницу: концерты певца отменены

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Певца Леонида Агутина срочно госпитализировали в Москве, о чем стало известно сегодня, 8 ноября. Согласно приведенным данным, причиной оказался образованный в ноге тромб.
По информации Mash, супруг Анжелики Варум ранее жаловался на весьма ощутимые боли в ноге. При осмотре был диагностирован тромбоз глубоких вен.
Певец должен был выступить 3 января в Сочи, двумя днями позднее – в Эмиратах. Выступления артиста на указанные даты отменены, как и предновогодние корпоративы. Все сроки с мероприятиями теперь будут зависеть от того, насколько эффективным окажется лечение.
Ранее "Утро" рассказывало, что в одной из петербургских больниц оказалась 70-летняя актриса Лариса Луппиан, супруга Михаила Боярского.
Звезду предложили заменить на других артистов