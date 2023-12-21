"Леня, не смей!": Кушанашвили расплакался из-за трагедии с Агутиным

"Леня, не смей!": Кушанашвили расплакался из-за трагедии с Агутиным
Леонид Агутин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/www.globallookpress.com
Он вспомнил, сколько всего они пережили вместе

Здоровье 55-летнего исполнителя хитов "Я буду всегда с тобой", "Февраль" Леонида Агутина в последнее время оставляет желать лучшего. Артист стал часто уставать и жаловаться на непрекращающиеся боли в ногах.

В начале декабря дело и вовсе дошло до больницы – без помощи врачей уже было не обойтись. После осмотра и взятия анализов и Агутина диагностировали тромбоз. Речь шла о так называемом блуждающем тромбе: такой вид особенно опасен для здоровья любого человека, поскольку может привести к мгновенной гибели при закупорке сосуда. Последовало неотложное хирургическое вмешательство. Операция была успешной, сейчас артист постепенно восстанавливается.

Однако новость не могла не взволновать близких Леонида Агутина. Его старый товарищ, журналист и музыкальный критик Отар Кушанашвили, рассказал, что случившееся несчастье просто довело его до слез.

"Заплакал, когда узнал, что у него тромб в ноге. Леня, не смей!" – воскликнул он, обращаясь к товарищу.

По словам Кушанашвили, с Агутиным их связывает много лет крепкой дружбы, и он не переживет, если с ним что-то случится. Он помнит его еще патлатым юношей – небогатым, но с огромным талантом и перспективами. Журналист отметил, что еще много лет назад знал, что однажды Агутин добьется больших успехов в своем деле.

Агутин, в свою очередь, поблагодарил всех друзей за беспокойство и заявил, что уверенно идет на поправку.

Ранее сообщалось, почему Агутин скрывает свою элитную недвижимость

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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