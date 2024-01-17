Агутин сделал чистосердечное признание после бегства жены

Агутин сделал чистосердечное признание после бегства жены
Леонид Агутин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Личная жизнь певца и Анжелики Варум давно волновала публику

Любимец миллионов соотечественников не смог остановить любимую супругу, которая с началом СВО торопливо сбежала из России в Америку, где с детства росла их общая дочь. Недавно Агутин Агутин сделал чистосердечное признание после бегства жены, поделившись впечатлениями и чувствами от прошлогоднего сольника и не только.

О том, что происходит с семейной жизнью звездной четы, говорили давно. В идеальность их брака не верил никто, поскольку та же Варум спокойно и открыто рассказывала об изменах мужа, а теперь и вовсе бросила его и улетела к дочери. Многие поклонники были в шоке: такого от артистки с нежным голоском не ожидал никто. Однако подробности происходящего в браке Агутина и Варум по-прежнему нет: сам артист не горит желанием делиться с любопытной публикой нюансами своей личной жизни.

А вот творчеством – пожалуйста. 35 тысяч зрителей на юбилейном концерте певца стало знаковым событием. И он, как всегда, щедро отдавал публике эмоции и свою энергетику, несмотря на многолетнюю агорафобию – боязнь толпы.

"Я люблю выступать. Когда это твои люди, когда они тебе вторят, когда они возвращают энергию... Это большое счастье, большой кайф", – признался "босоногий мальчик".

Ранее мы писали, что на фоне волны слухов о разводе Леонид Агутин публично обратился к жене с трогательными словами.

Источник: Сноб ✓ Надежный источник
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