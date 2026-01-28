Шаляпин резко отреагировал на выпады Кушанашвили

Исполнитель не дал себя в обиду

Прохор Шаляпин публично отреагировал на резкие высказывания Отара Кушанашвили, призвав журналиста проявлять больше терпимости и не искать таинственные причины чужого успеха.

Ранее шоумен усомнился в естественности роста популярности певца, намекнув, что возвращение артиста в медийное пространство якобы произошло не без помощи некоего влиятельного покровителя. Журналист отметил, что долгие годы мужчина оставался на периферии шоу-бизнеса, а его внезапное появление на экранах вызвало вопросы. При этом журналист-скандалист отметил выдающиеся внешние данные певца, но подчеркнул, что этого недостаточно для устойчивого успеха.

Певец в ответ заявил, что подобные рассуждения – не более чем субъективная точка зрения, которая ему не интересна. Он подчеркнул, что каждый человек в индустрии идет своим путем, сталкивается с трудностями и добивается результата по-разному. При этом мужчина отказался обсуждать тему возможных покровителей, подчеркнув, что не считает нужным оправдываться или что-либо доказывать.

"Отар может говорить и предполагать все, что угодно (...) Не стоит завидовать более успешным коллегам", – сказал артист.