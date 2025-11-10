Ученые раскрыли секрет вкуса самого дорогого в мире кофе

Ученые раскрыли секрет вкуса самого дорогого в мире кофе
Фото: freepik.com
Ферментированные зерна придают напитку тот самый аромат

Не каждый слышал о копи-луваке – cорте кофейных зерен, которые вдесятеро дороже обычных. А этот кофе, между тем, невозможен без выкармливания мусангов – в помете этих зверьков и собирают ценные зерна, которые придают напитку особый пикантный вкус.

Мусанг – пальмовая куница, которая обитает на юге и юго-востоке Азии. Из ферментированных зерен, которые прошли путь по кишечнику этого млекопитающего, варят самый дорогостоящий кофе.

Теория гласит, что в этих зернах в большом количестве содержатся жирные кислоты – и потому напиток обладает таким неповторимым вкусом. Анализ кофейных зерен из помета мусанга подтвердил, что общее количество жира выше, чем в бобах из фекалий животных.

Ученым удалось выделить два метиловых эфира жирных кислот: каприловый и каприновый, отмечает портал "Ридлайф.ру". В этом и заключается секрет аромата и вкус самого дорогого в мире кофе.

В течение периода от 12 часов до полутора суток внутри маленького животного происходит естественная ферментация, увеличивающая сложность вкуса. Однако и свежесть, и степень обжарки с помолом имеют не меньшее значение для приготовления вкусного напитка.

А не так давно исследователи из Германии выяснили, что максимальная польза от кофеина длится 2,5 часа после пробуждения. В это время чашка кофе и чая заряжает энергией, влияя на настроение. Чем более уставшим был человек, тем больше испытывал бодрящий эффект. 

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник

