Ученые раскрыли секрет вкуса самого дорогого в мире кофе

Ферментированные зерна придают напитку тот самый аромат

Не каждый слышал о копи-луваке – cорте кофейных зерен, которые вдесятеро дороже обычных. А этот кофе, между тем, невозможен без выкармливания мусангов – в помете этих зверьков и собирают ценные зерна, которые придают напитку особый пикантный вкус.

Мусанг – пальмовая куница, которая обитает на юге и юго-востоке Азии. Из ферментированных зерен, которые прошли путь по кишечнику этого млекопитающего, варят самый дорогостоящий кофе.

Теория гласит, что в этих зернах в большом количестве содержатся жирные кислоты – и потому напиток обладает таким неповторимым вкусом. Анализ кофейных зерен из помета мусанга подтвердил, что общее количество жира выше, чем в бобах из фекалий животных.

Ученым удалось выделить два метиловых эфира жирных кислот: каприловый и каприновый, отмечает портал "Ридлайф.ру". В этом и заключается секрет аромата и вкус самого дорогого в мире кофе.

В течение периода от 12 часов до полутора суток внутри маленького животного происходит естественная ферментация, увеличивающая сложность вкуса. Однако и свежесть, и степень обжарки с помолом имеют не меньшее значение для приготовления вкусного напитка.

