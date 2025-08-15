Названы лучшие для чашки кофе 2,5 часа

Фото: www.unsplash.com
Ароматный напиток следует пить в определенное время

Немецкие исследователи выяснили, что наибольшая польза от кофеина наблюдается в первые два с половиной часа после пробуждения. Именно в этот период чашка кофе или чая лучше всего заряжает энергией и положительно влияет на настроение.

В эксперименте приняли участие более двух сотен молодых людей. Несколько недель они вели дневники в приложении, отмечая время, когда пили напитки с кофеином, и свои эмоции после этого. Итог оказался очевидным: утренний кофе помогает почувствовать больше радости и энтузиазма, а вот на отрицательные чувства вроде тревоги или раздражения он почти не влияет.

Ученые заметили и еще один любопытный момент: чем больше человек уставал, тем сильнее он ощущал бодрящий эффект. А вот в компании друзей или коллег действие кофеина казалось слабее.

При этом склонность к тревожным или депрессивным состояниям никак не отражалась на результатах – утренняя доза кофеина помогала всем одинаково.

Авторы исследования сделали вывод: важна не только сама привычка пить кофе, но и правильное время. Если выпить напиток сразу после сна, он принесет куда больше пользы, чем в середине дня.

Таким образом, привычная утренняя чашка кофе может стать не просто ритуалом, а настоящим инструментом для достижения бодрости и хорошего самочувствия.

Источник: Scientific Reports ✓ Надежный источник

