Найден новый способ избавиться от храпа

Найден новый способ избавиться от храпа
Фото: www.unsplash.com
Посторонние звуки могут испортить жизнь близким людям

Индийские эксперты нашли необычный способ уменьшить храп и улучшить сон. Они предложили использовать древний предмет из индуистских и буддийских обрядов – морскую раковину шанкх – не только в ритуалах, но и в качестве простого тренажера для дыхательных путей.

Метод заключается в том, чтобы сделать глубокий вдох, а затем выдыхать воздух через раковину с усилием. Такой выдох создает вибрацию и сопротивление, что помогает укреплять мышцы горла и мягкого неба. Слабость именно этих мышц часто становится причиной храпа и проблем со сном.

В небольшом эксперименте приняли участие 30 человек в возрасте от 19 до 65 лет. Одни в течение шести месяцев по 15 минут пять раз в неделю выдыхали через шанкх, другие делали обычные дыхательные упражнения.

У первой группы к концу исследования уменьшилась дневная сонливость, стало меньше ночных остановок дыхания, а сон стал глубже и спокойнее. Кроме того, улучшилось насыщение крови кислородом.

Авторы работы отмечают, что этот способ прост, не требует сложного оборудования и подходит для домашних занятий. В планах – провести более масштабное исследование, чтобы окончательно подтвердить эффективность практики.

Источник: Русская семерка ✓ Надежный источник

