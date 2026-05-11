Катя Лель нашла в себе ДНК пришельцев

Певица удивила публику неожиданным заявлением

Популярная исполнительница Катя Лель в очередной раз поразила народ рассказами о пришельцах. Артистка утверждает, что в ее организме якобы выявили ДНК внеземного происхождения.

По ее словам, необычное открытие сделали некие люди, с которыми она работает и которым помогает. Лель уверена, что ее способности к исцелению имеют внеземную природу и связаны с чем-то гораздо более загадочным.

"Люди, которым я помогаю, обнаружили это. Те энергии, которые исцеляют, однозначно неземного происхождения", – объявила звезда.

Ранее исполнительница рассказывала, что обладает даром целительства и помогает другим справляться с разного рода проблемами. Она утверждала, что эти способности появились после контакта с пришельцами.

Знаменитость добавила, что долгие годы скрывала этот факт – почти три десятилетия она не говорила о своем даре, пока не решила, что пришло время использовать его открыто.