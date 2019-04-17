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Полуголая ведущая "Дома-2" растянулась на песке

Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311
Звезда поделилась пикантным фото

Ольга Орлова не только радует своих поклонников на площадке популярной телестройки, но и делится с ними своими личными переживаниями.

"Вам бывает одиноко? (Я про одиночество души)", - 

написала телеведущая на своей страничке в Instagram, сопроводив крик души весьма пикантным фото. Орлова на нем сидит в купальнике на песочке, позволяя всем желающим в подробностях рассмотреть свои стройные ножки и хрупкие обнаженные плечи.

Подписчики звезды немедленно начали отвечать на серьезный вопрос, заданный Ольгой.

"Одиночество души – это естественно, если душа настоящая. Не верю, что можно всегда находиться в счастье, не замечая происходящего вокруг. Только дурак и эгоист находится в полном счастье", "Ни разу в жизни не было мысли"о боже как скучно/одиноко".Обожаю проводить время наедине с собой,мне интересно", "я такая же", "Зачем лицезреть вокруг каких-то вечно копошащихся людишек, когда общаешься с целой Вселенной?!", вот) значит я тоже интроверт) а муж говорит – хомяк", "иногда такое бывает на душе что и делиться не то что не с кем а не хочется, и тогда я и понимаю на сколько я одинока в тот момент )", "В одиночестве есть своего рода кайф", "Бывает одиноко.Когда вокруг ни кто не понимает.А итог невроз и паничкские атаки ))", "Это состояние присуще каждому...", - 

потоку откровенных женских признаний не было конца (орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены).

Впрочем, прекрасная Ольга слукавила: кто-то же сфотографировал ее чудесную фигурку , возлежащую на белом песочке. Значит, на курорте она отдыхает отнюдь не в одиночестве.

Валентина МАЙОРОВА
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