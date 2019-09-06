Экс-солистка "ВИА Гры" объявила о разрыве отношений

Альбина Джанабаева больше не будет работать с Константином Меладзе. Об этом сама певица рассказала в соцсети. И отметила, что именно этот композитор и продюсер помог ей стать известной, за что она ему очень признательна.

"Я получила ценный опыт, работая в составе группы "ВИА Гра", после которой я начала сольную карьеру. Это дало мне возможность расширить свой круг новыми авторами, найти единомышленников и свою команду! А главное – узнать себя с новой стороны", – сообщила артистка, добавив, что "благодарна тем годам... и Константину Меладзе", которого "безмерно уважает".

Также Джанабаева уточнила, что еще с февраля 2018 г. сотрудничает с другой менеджмент-компанией, и "песни "Спасибо, сердце", "Хочешь", ремейк "Самба белого мотылька", "День и ночь", "Такая, как есть", а в скором времени новинки, обложки, интервью, съемки, – плоды этой совместной работы.

О деталях взаимоотношений с бывшим наставником певица умолчала. Неизвестно и отношение к этому ее мужа – Валерия Меладзе, родного брата композитора.

При этом многие поклонники поддержали звезду и, поинтересовавшись, "а дуэт-то с Валерием будет или нет", пожелали ей успехов: "Хорошо, что Вы написали такой пост, так как до этого большинство думали, что вы под родственным крылом своего мужа Валерия и его брата Константина", "Вот это поворот. Не будем обсуждать и осуждать. Вы многосторонняя, многогранная, у Вас все получается, вот и оставайтесь такой", "Удачи и новых, еще больших достижений, пускай судьба сводит с нужными людьми! И при этом всем, ты будешь счастлива от того как развивается твоя карьера! Хитов и концертов!", "Вы большая молодец труженица, ждем еще Ваших новиночек, интервью и т.д".

Альбина Джанабаева выступала в составе трио "ВИА Гра" девять лет. В 2013 г. она ушла из группы и стала давать концерты сама. Через год певица вышла замуж за Валерия Меладзе, роман с которым начался задолго до их свадьбы. У супругов растут два сына.