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"Жена-красотка": Галкин игнорирует отеки сдавшей Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Фанаты всерьез переживают за здоровье Примадонны

После слухов о срочной операции и плохом самочувствии Аллы Пугачевой ее супруг Маким Галкин решил успокоить поклонников. Юморист опубликовал в Instgram видео, в котором его супруга поздравляет россиян с первым воскресеньем весны. Однако уловка артиста не сработала – подписчики заволновались за Примадонну еще сильнее.

Пугачева выглядит в ролике веселой, в кадре она легко спускается с лестницы в эффектном платье в черно-белую полоску. Тем не менее фанаты с огорчением отметили, что возраст звезды эстрады берет свое.

"Увы, время беспощадно, к сожалению", "Что-то сильно похудела, здоровья", "Очень и очень хочется пожелать Алле Борисовне жить ещё долго-долго!", "Не несите пургу! Алла видно очень не здорова. Это все картинки", – отметили фолловеры Галкина.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

А вот поклонники уверены, что Пугачева прекрасно выглядит. Фанаты порадовались тому, что Примадонна цветет, несмотря на слухи о проблемах со здоровьем. 

Полина ИВАНОВА
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