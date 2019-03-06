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Ведущая "Дома-2" изуродовала лицо

Ольга Орлова. Фото: www.globallookpress.com
Поклонники не узнали изменившуюся звезду

Певица и телеведущая Ольга Орлова регулярно радует своих поклонников новыми фотографиями в Сети.

Однако один из последних снимков звезды вызвал не совсем ту реакцию, на которую, вероятно, надеялась Ольга, когда выкладывала фото на своей страничке в Instagram. На снимке ведущая телестройки запечатлена в окружении трех собак у окна.

"Проводы матери на работу", - 

лаконично подписала свой пост звезда, и тут же на нее обрушился шквал комментариев.

"А я подумала , что это Ольги мама.. и вправду, здесь на себя совсем не похожа!", "А что с лицом ???😯😯почему оно как у лободы? И не такое как всегда ?", "Что с тобой Оленька???", "Олечка по-моему ты слишком похудела ☝️!!,,,)),,,прибавляй давай жирка !!)))", "Фотошоп сильная штука", "Совсем на себя не похожа.. Перебор с фильтрами и фотошопом🤗🤗 будьте естественнее, Оленька. вы же итак красавица", "Вот тут как раз на себя и похожа", "собаки красивее", "Олечка что ты с собой сделала????такая красотка, а здесь смотришься не ооочень....", "а кто это на фото ? Неужели вы Ольга ?", "только эксперты видят что лицо не естественное по сравнению с настоящим ???", "Что вы делаете со своими лицами!!!", – изумлению и возмущению поклонников Орловой не было предела. 

И хотя преданные обожатели певицы оставили добрые слова в адрес своей любимицы, они остались в абсолютном меньшинстве: "Какая ты умница", "Какие малыши рядом)", "Красоточки", "Полное обожание и самые искренние эмоции", "Графиня)))", "Красотульки" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

"Не она", – горестно решил самый встревоженный комментатор.

Валентина МАЙОРОВА
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