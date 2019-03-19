"Шок": Понаровскую атакуют из-за смерти Началовой

На звезду советской эстрады обрушились в Сети

После смерти Юлии Началовой ее наставница – знаменитая певица Ирина Понаровская – подверглась настоящей атаке интернет-пользователей. На ее странице в Instagram появилась масса комментариев. Сама артистка никак не реагирует на это, за нее отписалась концертный директор

"Ирине сейчас очень тяжело пережить, осознать то, что случилось с частичкой ее жизни – Юлечкой. Она переживает все произошедшее очень болезненно, поэтому просьба: злым людям прекратить писать гадости и требовать посты, а журналистам – просить прийти на эфиры, чтобы устраивать ради рейтингов "пиар на костях" и "популярные поминки"!"

– сообщила Лера Тувина в соцсети под фото, на котором изображены Началова и Понаровская. И добавила: "Все негативные комментарии будут моментально удаляться,а их владельцы сразу в блок! Спасибо за понимание".

Подействовало ее предупреждение или нет, не известно. А на страницу известной советской артистки продолжают поступать комментарии. Однако все они полны сострадания и поддержки.

"Это, конечно же, шок! Но прошу Вас, Ирина, держаться. Вы очень нужны нам", "Большое уважение Ирине!", "Соболезнуют все. Ночью в тот день, когда Юли не стало, Малахов уже ночью собрал всех на передачу о Началовой, это за гранью просто. Была уверена, что Вы не будете принимать в этом бреду участия. Очень рада, что не ошиблась", "Ирин. Спасибо, что была она... Что есть Вы. Спасибо", "совместная песня "Леди-звезда" мне очень нравится. Юля была вашей ученицей, "младшей сестрой", Вы внешне даже похожи. Очень жаль..."

– обратились фанаты к самой певице. Они не забыли, кем была Ирина для Юлии и какие отношения связывали обеих певиц:



"Помню первое выступление Юли и Ирины Витальевны", "Второй день слушаю ваш дуэт! Шикарно!", "1997 год, город Нефтеюганск, концерт Ирины Понаровской, на котором Ирина представила молодую, начинающую певицу Юлию Началову. Каждое слово помню, сказанное Ириной о Юле: "А сейчас на сцену выйдет очень талантливая, молодая певица. Ей всего 16 лет, и она очень переживает из-за подростковой полноты, ну в этом возрасте у всех бывает немного лишнего веса и переживать не стоит. Давайте ее поддержим, встречайте – Юлия Началова". Вышла ангел с ангельским голосом – и покорила", "Юля очень нежно говорила об Ирине".



"Все правильно! Горе переживать тоже нужно достойно! Лишь бы Ирина была здорова, пусть пишут, что хотят! Юлю очень жаль! Светлая память!", "Конечно, Ирине тяжело, она одна из первых, кто после "Утренней звезды" работала с Юлей профессионально, передавая ей свой опыт. Примите соболезнования...", "Именно такими, как на фото, я сквозь года пронесла в голове образы Юлии Началовой и Ирины Понаровской. Эти женщины настолько красивы и обворожительны в тандеме, что могли окутать шармом публику, а если еще и звучали песни, то от их голосов кружилась голова", "Наши искренние соболезнования Ирине Витальевне... Юлечке вечная память", "Вот уж правда, не покупается доброе имя, талант и любовь... Прекрасные женщины и внешне, и душой...", "Ирине Витальевне – искренние соболезнования... сил выдержать эти испытания и потерю Юли. Это большое горе".

Восходящая звезда Юлия Началова узнала знаменитую певицу Ирину Понаровскую, когда ей из было 11 лет. И вскоре они записали дуэтом песню, а потом популярная артистка стала брать подопечную с собой на гастроли. Девочку всегда встречали бурными аплодисментами.

В последние дни, когда все горячо обсуждают уход из жизни Юлии Началовой, Ирина Понаровская действительно отказалась от "пиара на костях". Ни в одном из телеэфиров знаменитая артистка не комментировала смерть бывшей подопечной...