"Слабая и старая": от Шаляпина требуют бросить Цымбалюк-Романовскую

Бывшая Джигарханяна - не пара молодому красавчику, заявили поклонники

Россияне ополчились на Виталину и наговорили гадостей.

Шаляпин поделился романтичным фото в обнимку с возлюбленной в своем Instagram.

"Виталина Цымбалюк-Романовская: до Прохора я была сильная, но одинокая",

– гласит подпись к кадру.

Часть пользователей, которые, похоже, до сих пор не могут забыть Виталине скандал с Арменом Джигарханяном, принялась увещевать Прохора – мол, стоит обратить внимание на женщину помоложе. Одна из поклонниц даже предложила собственную кандидатуру.

"Вот это и видно, что тебе 15 ) А 40 лет для женщины – это уже старость. А Виталина выглядит на 50, вообще удивлена что 40 ей. Короче говоря, Проша, меня замуж бери и не мучайся", "Зачем тебе старые перечницы? Найди наконец молодую", "Может ему нравяться, взрослые девушки", "Теперь слабая женщина,но не одинокая!!!"

– написали комментаторы.

Ранее фанаты увидели намек на расставание в одном из недавних постов Шаляпина, где он показал новую любовь.