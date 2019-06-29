Собчак убежала к Виторгану в театр

Телеведущая поддержала экс-супруга и пришла на его постановку

Ксения Собчак уже давно гуляет с новым возлюбленным Константином Богомоловым, однако не забывает и о бывшем муже. Ксения пришла на спектакль, который поставил Максим Виторган.

Он признался, что не испытал никаких эмоций, когда увидел Собчак на своем мероприятии.

"Ничего не почувствовал, потому что знал, что она придет. Она попросила, я пригласил, и она пришла. Спасибо ей, что поддержала. Даже написала какой-то отзыв",

– цитирует Виторгана Starhit.

Журналисты отмечают, что трудиться над этим спектаклем Максим начала еще в статусе мужа Ксении. Собчак знала насколько важна была эта работа и решила поддержать бывшего супруга. При этом ее нынешний возлюбленный Богомолов никак не отреагировал на поход телеведущей.