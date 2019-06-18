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"Правда вылезла наружу": Собчак признала давний роман

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Телеведущая рассказала об отношениях с режиссером

Ксению Собчак, как известно, возмутило размещение ее фото с Константином Богомоловым на обложке одного из модных журналов в подборке "пары Кинотавра". И она решила раскрыть карты – прокомментировала роман с режиссером.

"Мы не скрываемся ни от кого, но и не афишируем наши отношения",

– заявила светская львица в коментарии к посту издания. И пояснила, как было дело на "Кинотавре", где ее снимали вездесущие журналисты:

"Уважаемые коллеги. Во-первых мы не позировали, а просто пришли вместе на мероприятие... Во-вторых я сама была главным редактором много лет и точно знаю, что фото на обложку всегда согласовываются с главными героями".

По ее словам, такое "нельзя делать против воли... даже если... с любовью". Редакторы журнала ответили, что фестиваль – публичное мероприятие, и Ксения наверняка догадывалась, как используют кадры с нею.

Отреагировали на возмущение Собчак и подписчики. Они заявили, что телеведущей и режиссеру давно нужно было признаться в романе, а не молчать об очевидном.

"Наконец-то, правда вылезла наружу. Ясно было, что ребята вместе, зачем было это вуалировать?", "Не хочешь показухи, что приперлась тогда, на общественное мероприятия, сиди дома с жалюземи на окнах и не выпендривайся", "Вы сами часто публикуете что-то без ведома, для хайпа. Чему же удивляетесь теперь?",

– отметили пользователи соцсети.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак осталась недовольна размещением ее снимка с Константином Богомоловым на обложке "Hello". Между тем руководитель издания – подруга журналистки, бывшая жена Федора Бондарчука Светлана, – предпочла не вмешиваться в скандал.

Не так давно телеведущая пригласила режиссера в свое шоу. Там они вели себя сдержанно и говорили исключительно об искусстве, совместном отдыхе в Италии и шутили о будущем. При этом во время беседы мужчина не раз назвал ее "родной". 

Наверное, поэтому поклонники звезды уверены, что ее отношения с этим человеком начались намного раньше. "Не давно развелись официально, а любовники они давным-давно", – сообщила одна фанатка под свежей публикацией журналистки.

Фоторепортаж
Так хорошо начиналось: любовь Собчак и Виторгана проходит
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Полина ДОРОЖКИНА
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