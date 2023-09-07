Возвращаться в Россию не хочет: Леонов рассказал о проживающем в Европе сыне

Актер не может увидеть наследника

Народный артист России Андрей Леонов стал гостем программы "Жизнь и судьба" с Борисом Корчевниковым на канале "Россия 1". В ходе встречи артист рассказал, что не виделся с сыном Евгением уже целых четыре года. Все дело в том, что наследник звезды давно проживает в Европе. Сначала встречи мешала эпидемия коронавируса, потом начавшаяся спецоперация и все вытекающие сложности.

"Мы с ним не можем встретиться пока, во всяком случае, пока так", – рассказал Леонов.



Борис Корчевников заверил актера в том, что однажды его сын сам вернется в Россию, и они наконец встретятся. Леонов отметил, что тоже надеется на такое развитие событий.

Напомним, старший сын Леонова рожден в прошлом браке актера с Марией Куэвас. Он давно живет в Швеции и, судя по всему, не собирается возвращаться в Россию. Сейчас актер женат на продюсере Анастасии. У пары двое детей, сын и дочь.

Стоит отметить, что после начала спецоперации весь российский шоу-бизнес поделился на две группы. Некоторые знаменитости начали жизнь с нуля за границей и оборвали все связи с Россией. Другие же заняли патриотическую позицию.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что сын российского телеведущего Михаила Ширвиндта уехал из Москвы после скандала с Валентиной Талызиной.