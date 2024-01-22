Названа неожиданная причина отъезда Анны Асти из России

Названа неожиданная причина отъезда Анны Асти из России
Анна Асти. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда уехала на курорт после скандала

Анна Асти покинула Россию и отправилась на курорт в теплую страну. Многие посчитали, что певица бежит от последствий "голой" вечеринки, из-за которой ее затравили. Однако стало известно о другой неожиданной причине  —  Анна перенесла операцию на ступни и отправилась в теплые края восстанавливать здоровье.

По информации источника, Анна Асти уже давно мучается с редким заболеванием Келлер II. К операции певица готовилась задолго до скандального события, участницей которого стала. Так, еще осенью исполнительница хита "По барам" рассказывала, что ей тяжело передвигаться из-за боли в ногах, а ночами она мучается от сильных судорог. Массаж в этой ситуации не справится, нужна сложная операция.

К слову, столичные хирурги поправили здоровье Анны Асти в начале января, и певица сразу уехала к океану. Свое январское выступление она отменила, а вот что будет с мартовским концертным туром, остается только гадать.

Впрочем, "сказке" Асти верят не все. Например, исполнительница Саша Круглова считает, что певица собралась отсидеться за пределами России, пока последствия вечеринки Ивлеевой не утихнут. 

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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