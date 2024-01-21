"Маски сорваны": звезда "Голоса" высмеяла реабилитацию Асти после "голой" вечеринки

"Маски сорваны": звезда "Голоса" высмеяла реабилитацию Асти после "голой" вечеринки
Фото: пресс-служба
Что думает певица по поводу последних скандальных событий

Анна Асти, едва отойдя от наркоза, полетела в океан на реабилитацию. Узнавшая про это звезда телешоу Первого канала "Голоса" Саша Круглова лишь покрутила у виска.

Пресса пишет, что Анна Асти сразу после операции на ступнях отправилась на реабилитацию в Дубай. "Что за пиарщики работают с Асти? – задает риторический вопрос Саша. – Наверное те же, что придумали "голую" вечеринку Ивлеевой, где Анна тоже появилась во всей красе. Команду после скандала Ивлеева потом уволила, а Асти отовсюду вырезали. И вот они совместно решили выстрелить такой новостью".

Но Круглова хочет напомнить, что после операций перелеты и влажный климат противопоказаны. Так что новости о реабилитации Асти на океане и у нее, и у врачей, вызывают смех.

"Вообще-то после этой одиозной "голой" вечеринки стоило бы поехать к нашим ребятам на Донбасс, отвезти гуманитарную помощь, попросить прощения, – считает Круглова, которая не только певица, но и видный общественный деятель. – Как сделал, например, тот же Дима Билан. Я сама уже через несколько дней после того как мне удалили половину поджелудочной и селезенку, полетела в Луганск, где выступала для наших защитников. И не рассказывала про это, как Асти про экзотический океан, на каждом углу".

Фото: пресс-служба

Украинка Анна Дзюба всегда казалась Саше Кругловой какой-то мутной. "Я думаю, эта "голая" вечеринка сорвала маски приличия со многих звезд и показала, кто есть кто. Та же Асти, которая сейчас прооперированные стопы окунает в соленый океан, показала, чего стоит на самом деле", – подчеркнула Круглова.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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